Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.

Русский язык
Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хочешь- хотеть 1 спряжение; сказал-скажет; говорила - говорить 2 спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Добрый вечер. Подскажите, как решить задачу. Выпуская каждый день одинаковое коли??ество мармелада, кондитерская фабрика изготовила 15 кг мармелада...
Ответить
Биология
Покровы тела млекопитающих
Ответить
Русский язык
Упражнение 1.1 класс.Выполнить 5 задание.Пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Синоним к слову корабль поставленный в начальную форму. Какие ещё синонимы к нему вы знаете? Чем они различаются по значению или употреблению?
Ответить
Алгебра
Помогите решить,хотя бы несколько
Ответить