Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.
Русский язык
Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Хочешь- хотеть 1 спряжение; сказал-скажет; говорила - говорить 2 спряжение
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