Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.

Русский язык

Напиши проверочной слово к словам : правО, хочЕшь, скАзал, вОлодя , скучнО, лучше , с??деть, хотяТ, говорИла . СДЕЛАЙТЕ ТЕМ СЛОВАМ ПРОВЕРОЧНАМ,КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО НАПИСАТЬ . заранее ,спасибо.

Автор: Гость