Напиши сочинение из 7-8 предложений. 22 марта отмечают всемирный день воды. в нашей стране он проходит под девизом "вода-это жизнь". каков смысл этого девиза?

Окружающий мир
Напиши сочинение из 7-8 предложений. 22 марта отмечают всемирный день воды. в нашей стране он проходит под девизом "вода-это жизнь". каков смысл этого девиза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода-это жизнь. Всё живое состоит из воды. Человек состоит из воды на 80%. В Океанах когда-то зародились первые форму жизни. Сейчас чистой воды не так много,мы загрязняем её отходами и не бережём её. Сейчас,уже во многих странах есть проблемы с чистой питьевой водой! По этому мы должны беречь наше богатство,всеми силами 
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