Напиши три суммы с одинаковыми вторыми слогаемыми
Математика
Напиши три суммы с одинаковыми вторыми слогаемыми
Ответ(ы):
Гость:
1+2=3 2+2=4 10+2=12 15+2=17 20+2=22 31+2=33
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