Расположите в порядке убывания числа: 5/17 , 5/3 , 3/17 , 1 , 4/3 .

Математика
Расположите в порядке убывания числа: 5/17 , 5/3 , 3/17 , 1 , 4/3 .
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Ответ(ы):
Гость:
1,  5/3,  4/3, 5/17,  3/17  могу и ошибаться
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