Расположите в порядке убывания числа: 5/17 , 5/3 , 3/17 , 1 , 4/3 .
Математика
Расположите в порядке убывания числа: 5/17 , 5/3 , 3/17 , 1 , 4/3 .
Ответ(ы):
Гость:
1, 5/3, 4/3, 5/17, 3/17 могу и ошибаться
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