Периметр квадрата 28дм. Найди площадь этого квадрата.

Математика
Периметр квадрата 28дм. Найди площадь этого квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 : 4 =7 вот ответ надеюсь будет 5 
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