Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток , а в с реду13 таких жекурток .всего на них израсходовали 72 метра ткани.сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней ?
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток , а в с реду13 таких жекурток .всего на них израсходовали 72 метра ткани.сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней ?
Ответ(ы):
Гость:
11+13=24 куртки-сшили всего 72:24=3 метра на 1 куртку 3*11=33 м в понед 3*13=39 м в среду
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