Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток , а в с реду13 таких жекурток .всего на них израсходовали 72 метра ткани.сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней ?

Математика

Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток , а в с реду13 таких жекурток .всего на них израсходовали 72 метра ткани.сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней ?

Автор: Гость