Напишите 10 фразиологизмов с числительными.
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Напишите 10 фразиологизмов с числительными.
Ответ(ы):
Гость:
Седьмая вода на киселе; мерить на один аршин; (плакать) в три ручья; между двух огней; в четырех стенах; как телеге пятое колесо; работать до седьмого пота; девятый вал; попасть в десятку; опять двадцать пять.
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