Напишите 8 предложений с причастием из художественных произведений

Гость: Гость:

1) "Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала для соборного храма Богородицы воздух с ликами святых". * воздух - покров для чаши. 2) " Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без податей и перегородок". 3) "Говорят, если найдешь у моря камешек с дырочкой, то загаданное желание исполнится". 4) " Распахнув окно, я долго любовался расстелавшейся перед моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собиравшегося народа..." 5) "В логах ещё лежал снег, точно изьеденный червями..." 6) "Из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались герляндами вниз вьющиеся растения". 7) " Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк". 8) "Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких маленьких мускулистые ног".