Напишите анализ стиха "Аленушка" Кедрина и Прокофьева

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Хоть стихотворения написаны на одну и ту же тему, они очень непохожи. «Аленушка» Прокофьева посвящена описанию и осмыслению картины Васнецова. Поэт включает в стихотворение детали, точно отражающие содержание картины: «пруд заглохший», «тростник качается», «мертва вода». В то же время Прокофьев по-своему словно дорисовывает картину, пишет о том, чего на картине нет. В стихотворении Кедрина совсем нет описания картины Васнецова. Поэт обращает это стихотворение к образу «Родины неяркой», сравнивает ее со «стойбищем осеннего тумана», с «вотчиной ночного соловья», с царевной Несмеяной. Кедрин говорит, что Родина не один раз подвергалась нападению, но «все вынесла» и снова поет песню Аленушки. Можно сделать вывод, что, глядя на картину Васнецова, поэт представляет себе не конкретную девушку, а видит в героине картины образ Родины. Стихотворения Д. Б. Кедрина и А. А. Прокофьева нельзя считать словесным пересказом картины В. М. Васнецова «Аленушка» . Это два близких по настроению, но разных по содержанию стихотворения. Схожесть их в том, что они посвящены родной природе и Родине и были написаны, вероятно, под впечатлением картины Васнецова. У этих стихотворений одинаковое количество строф (четверостиший) , одинаковый способ рифмовки (перекрестная) , одинаковый ритм (хорей) . Тем не менее одни и те же явления и события по-разному отражаются в сознании разных людей. Художник по-своему осмысливает действительность, пропускает ее через себя. Дмитрий Кедрин и Александр Прокофьев по-разному выразили свои впечатления от картины Васнецова «Аленушка» , передав в своих стихотворениях любовь к родной земле.