Напишите, какими функциями, согласно проекту М.М. Сперанского, должны были обладать: Сенат Государственная дума Государственный совет Министерства
История
Напишите, какими функциями, согласно проекту М.М. Сперанского, должны были обладать: Сенат Государственная дума Государственный совет Министерства
Ответ(ы):
Гость:
Судебная власть., Государственная дума- законодательная власть. Государственный совет-дела от остальных государственных органов к императору должны поступать через совещательный огран,названный Сперанским Государственным советом. Министерства- осущ
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