Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз

Английский язык
Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She is working there for 3 hours. I am doing my homework. They arent going at the cinema
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