Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз

Английский язык

Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз

Автор: Гость