Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз
Английский язык
Напишите на английском 3 предложения в настящем длинном времени 2- обычных 1 отрицательное Чтобы использовалось to be am are is глагол ing по такому принципу Плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She is working there for 3 hours. I am doing my homework. They arent going at the cinema
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык