Напишите на татарском 1825год

Қазақ тiлi
Напишите на татарском 1825год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1825 елның Вот пожалуйста зарание.
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