Напишите, небольшую публичную речь на тему: " Русский язык- один из самых трудных я??ыков мира." Объем не больше листа А4.
Русский язык
Напишите, небольшую публичную речь на тему: " Русский язык- один из самых трудных я??ыков мира." Объем не больше листа А4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно сказать,что русский язык труден потому что,в нем много разных частей речи,разных синонимов.Что это один из самых красивых языков.И тому подобное.
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