Отзыв о книге 2 капитана пожалуйста прошу зарание спасибо)))))))))))))

Литература
Отзыв о книге 2 капитана пожалуйста прошу зарание спасибо)))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литература! Мое занятие. И даже сейчас когда я пишу отзыв об этой книге я думаю что это хороший момент! Ну чтож .. Книга по сути очень интересна,поучительна и даже обложка мне очень,очень понравилась!Рассказ был интересный и я не мог(могла) оторватся от ней!Я чувствовала и радость,и грусть, и напряжение, и юмор! В общем книга самая лучшая.
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