Отзыв о книге 2 капитана пожалуйста прошу зарание спасибо)))))))))))))

Гость: Гость:

Литература! Мое занятие. И даже сейчас когда я пишу отзыв об этой книге я думаю что это хороший момент! Ну чтож .. Книга по сути очень интересна,поучительна и даже обложка мне очень,очень понравилась!Рассказ был интересный и я не мог(могла) оторватся от ней!Я чувствовала и радость,и грусть, и напряжение, и юмор! В общем книга самая лучшая.