Помогите корень из 52 это?

Математика
Помогите корень из 52 это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет 2 корень из 13
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