Лесная ягода писмено просклоняйте

Гость: Гость:

И.п (что?) Лесная ягода Р.п (нет чего?) Лесной ягоды Д.п (дам чему?) Лесной ягоде В.п (виню что?) Лесную ягоду Т.п (творю чем?) Лесной ягодой П.п (думаю о чем?) О лесной ягоде