Лесная ягода писмено просклоняйте
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Лесная ягода писмено просклоняйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п (что?) Лесная ягода Р.п (нет чего?) Лесной ягоды Д.п (дам чему?) Лесной ягоде В.п (виню что?) Лесную ягоду Т.п (творю чем?) Лесной ягодой П.п (думаю о чем?) О лесной ягоде
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