Разрешающая способность экрана 1280*1024 изображение 4 цветное какой минимальный объ??м видеопамяти в кбайтах необходим для хранения изображения

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При использовании 4-цветного изображения для хранения 1 точки необходимо log(2)4 = 2 бита Для всего изображения: 1280*1024*2 бит = 1280*1024*2/8 байт = 1280*1024*2/(8*1024) Кбайт = 320 Кбайт