Сравните: 1\6 К180 и 1\4 К144 1\5 К100 1\5 К75 \ это дробь "К" это корень
Алгебра
Сравните: 1\6 К180 и 1\4 К144 1\5 К100 1\5 К75 \ это дробь "К" это корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\6*6 к5 и 1\4 *12 к5 и 3 к 5 меньше к9 1\5*10 и 1\5*5 к3 2 и к3 к4 больше к3
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