Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру.Он помнит,что код состоит из 4 цуфр 1,2,3,4,и уже попробовал 4 варианта:3421,4123,3214,2134,но все они неподошли.Найдите правильный код,если известно что каждую цифру гном п...

Математика
Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру.Он помнит,что код состоит из 4 цуфр 1,2,3,4,и уже попробовал 4 варианта:3421,4123,3214,2134,но все они неподошли.Найдите правильный код,если известно что каждую цифру гном поставил на нужное место два раза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-2+3)*4*5=80 (вроде как-то так)
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