Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру.Он помнит,что код состоит из 4 цуфр 1,2,3,4,и уже попробовал 4 варианта:3421,4123,3214,2134,но все они неподошли.Найдите правильный код,если известно что каждую цифру гном п...

Математика

Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру.Он помнит,что код состоит из 4 цуфр 1,2,3,4,и уже попробовал 4 варианта:3421,4123,3214,2134,но все они неподошли.Найдите правильный код,если известно что каждую цифру гном поставил на нужное место два раза

Автор: Гость