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Номер 1220 математика 6 класс виленкин
Математика
Номер 1220 математика 6 класс виленкин
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21,6+4,7=20,3 км/ч 21,6-4,7=16,9 км/ч
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