Если число....умножить на 16,то получится 64

Математика
Если число....умножить на 16,то получится 64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 умножаем на 16 = 64.
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