Раскажите о присоединении Новгорода у Московскому государства. В чем значение эт??го события? Помогите пожалуйста!!

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В битве на р. Шелони 14 июля 1471 новгородское ополчение потерпело поражение. В 1475 Иван III совершил большую поездку с дружиной по Новгородской земле. 23 ноября 1475 Иван III въехал в Новгород в сопровождении большой свиты, и выступил в качестве справедливого судьи, защищающего обиженных. В результате многие бояре были арестованы, а часть их отправлена в Москву. Вече было отменено, символ новгородской независимости - вечевой колокол, а так же Марфа Борецкая - были отправлены в Москву. Иван III конфисковал вотчины епископа и 6 крупных монастырей. В 1484-1499 была проведена конфискация боярских земель. Сторонники независимости были казнены, несколько тысяч новгородских семей были переведены в др.области страны. Вместо посадников и тысяцких городом стали управлять московские наместники. С присоединением Новгорода территория Московии возросла в 2 раза.