Доделайте 2 и сделайте 3 плиз!!!

Гость: Гость:

Метров в сек*всек=А работы рублей в месяц*в мес.= А рублей кг* в неделю= А кг конфет* в часов= А конфет Задача: Я люблю конфеты и каждый час съедаю по 3 конфеты. Сколько конфет я съем за 3 часа?