Доделайте 2 и сделайте 3 плиз!!!

Математика
Доделайте 2 и сделайте 3 плиз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метров в сек*всек=А работы рублей в месяц*в мес.= А рублей кг* в неделю= А кг конфет* в часов= А конфет Задача: Я люблю конфеты и каждый час съедаю по 3 конфеты. Сколько конфет я съем за 3 часа?
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