Чкму ровна масса водянного пара,если при его конденсации при температуре 100 граду??ов выделяеться количество теплоиы 460000 Дж

Физика
Чкму ровна масса водянного пара,если при его конденсации при температуре 100 граду??ов выделяеться количество теплоиы 460000 Дж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=λ·m m=Q/λ m=460000 Дж/2256000 Дж/кг=200г

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