Чкму ровна масса водянного пара,если при его конденсации при температуре 100 граду??ов выделяеться количество теплоиы 460000 Дж

Физика

Чкму ровна масса водянного пара,если при его конденсации при температуре 100 граду??ов выделяеться количество теплоиы 460000 Дж

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