Педагоги считают, что ребенок, на учившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы , оказывается в последующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивавшиеся с испытаниями. Поэтому они дают сов...

Обществознание

Педагоги считают, что ребенок, на учившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы , оказывается в последующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивавшиеся с испытаниями. Поэтому они дают советы родителям о том, к каким трудностям надо приучать подростков и как это делать. Попробуйте составить список трудностей, решать которые подросткам уже по силам.

Автор: Гость