Педагоги считают, что ребенок, на учившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы , оказывается в последующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивавшиеся с испытаниями. Поэтому они дают сов...
Обществознание
Педагоги считают, что ребенок, на учившийся в подростковом возрасте решать доступные ему проблемы , оказывается в последующей жизни в большей безопасности, чем дети, никогда не сталкивавшиеся с испытаниями. Поэтому они дают советы родителям о том, к каким трудностям надо приучать подростков и как это делать. Попробуйте составить список трудностей, решать которые подросткам уже по силам.
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Гость:
Я не чего не понял,напиши по кратче
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