Найдите меньшийкатет прямоугольного треугольника гипотенуза которая равна 10 см ?? один из углов 30 градусов. Очень срочно

Геометрия
Найдите меньшийкатет прямоугольного треугольника гипотенуза которая равна 10 см ?? один из углов 30 градусов. Очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике на против угла тридцать градусов катет равен 1\2 гипотенузы=> равен 5см. Угол 30° наименьший=> катет на против него наименьший.
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