Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?
Химия
Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В С12Н25ОН в єтом веществе больше оксигена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися смі??ом-................................ Закарбуват...
Литература
Математика
Составь выражение и наиди их значения к разности чисел 900 и 400 прибавь 500 к разно??ти чисел а и 400 прибавь 500 при а= 900 ; 700