Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?

Химия
Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В С12Н25ОН в єтом веществе больше оксигена
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