Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?

Химия

Помогите пожалуйста решить в каком веществе массовая доля оксигена выше: в C12H25OH ??ли в C2H4(OH)2?

Автор: Гость