Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися смі??ом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися слізьми-........................
Українська мова
Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися смі??ом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися слізьми-.............................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. думати, осмислювати 2. сміятися, реготати 3. запам'ятати 4. плакати
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