CH4→C→CH4→C2H2→C6H6 допоможіть будь ласка
Химия
CH4→C→CH4→C2H2→C6H6 допоможіть будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CH4 (t) = C + 2H2 2) C + 2H2 = CH4 3) 2CH4 = CH=-CH + 4H2 (пиролиз метана) 4) С2Н2 → реакция тримеризации, образуется бензол С6Н6.
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