От двух пристаней, расстояние между которыми 54500 м, одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки. Скорость одной из них равна 34, 2 км/ч, что на 0,3 км/ч больше скорости второй лодки. Какое расстояние будет межд...

Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 54500 м, одновременно навстречу друг другу вышли две моторные лодки. Скорость одной из них равна 34, 2 км/ч, что на 0,3 км/ч больше скорости второй лодки. Какое расстояние будет между ними через 0,8 ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34,2 + 0,3 = 34,5 км/ч   - скорость второй лодки 34,5 + 34,2 = 68,7 км/ч  - скорость приближения 68,7 x 0,8 =54,96 км  - растояние через 0,8 ч.
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