Сообщение на тему кем я хотела стать и почему

Гость: Гость:

Когда я вырасту, я очень хочу стать поваром. Я с детства очень люблю готовить. И для меня нет лучше профессии. Ведь повар - это не просто человек, который вкусно готовит, он как художник - рисует свою блюдо. Я до сих пор помню, как приготовила свое первое блюдо. Тогда мне было лет 5-6, и я решил сделать своей маме сюрприз и приготовила пирог. Смешал все, что нашол в холодильнике. Очень сомневаюсь, что он был вкусный, но мама очень обрадовалась и сказала, что вкуснее не ела и все скушала. Для меня это была радость. Ведь для повара нет лучшей похвалы, если он видит, что тарелка пуста и твои гости сыты и довольны. Ведь зачастую они сами придумывают рецепты и тогда эта похвала вдвойне приятней. Повара приносят нам счастье своей едой, а мы им пустыми тарелками. С тех прошло много лет, но моя любовь кулинарии не угасала, а наоборот разрастается с каждым вкусно приготовленным блюдом. Если помог спасибо влепи