Как звали того кто придумал кота в сапогах

Литература
Как звали того кто придумал кота в сапогах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарль Перо вроде как
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Известно, что абсцисса некоторой точки прямой, заданной уравнением 6x−2y−12=0, равна 0. Вычисли ординату этой точки.
Ответить
Английский язык
Помогите с Английским пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста N 1,2.
Ответить
Русский язык
Укажите падежи: Рыбак нес огромную щуку. Она тяжело свисала у него с плеча. С неё капала вода,а чешуя щуки сверкала так ослепительно,как золотые ку...
Ответить
Математика
Помогите 3и плиз.....ю
Ответить