Как звали того кто придумал кота в сапогах
Литература
Как звали того кто придумал кота в сапогах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарль Перо вроде как
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