Составь и запиши предложения с любым глаголом в форме 2 лица единственного числа используя схему подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство
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Составь и запиши предложения с любым глаголом в форме 2 лица единственного числа используя схему подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство
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Гость:
Ты потерял кроссовки в школе?
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