Составь и запиши предложения с любым глаголом в форме 2 лица единственного числа используя схему подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство

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Составь и запиши предложения с любым глаголом в форме 2 лица единственного числа используя схему подлежащее сказуемое дополнение обстоятельство

Автор: Гость