Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?

Математика

Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?

Автор: Гость