Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?

Математика
Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биология?))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вове 7 лет а Оле 3 года на сколько лет девочка моложе мальчика. Помогите пожалуйст??!!!
Ответить
Алгебра
Ребята помогите подробно решить задание, можно на листочке, заранее спасибо!
Ответить
Математика
Составь о овтамобиле 3 задачи со скоростью 84км в ч 256 км в ч 5 км в ч а время 2 ч 3 ч 4 ч растояниеи не известно
Ответить
Литература
Найдите эпитеты в стихотворении Дениса Давыдова "Бородинское поле. Элегия1 Умолкшие холмы, дол некогда кровавый! Отдайте мне ваш день, день веков...
Ответить
Геометрия
Из точки D ,лежащей внутри угла B,проведены к его сторонам перпендикуляры DA и DB.докажите что если эти перпендикуляры равны что луч BD является би...
Ответить