Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?
Математика
Воздух состоит из азота кислорода аргона и углекислого газа азот составляет пяту?? часть воздуха сколько процентов азота содержится в воздухе если принять воздух за число 100?
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Гость:
Биология?))))))))))))
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