Ребята помогите подробно решить задание, можно на листочке, заранее спасибо!
Алгебра
Ребята помогите подробно решить задание, можно на листочке, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-3x^2+7x+1 Вместо "y" подставляем число "5": -3x^2+7x+1=5 -3x^2+7x+1-5=0 -3x^2+7x-4=0 3x^2-7x+4=0 D=(-7)^2-4*3*4=1 x1=(7-1)/6=1; x2=(7+1)/6=4/3
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