Составь о овтамобиле 3 задачи со скоростью 84км в ч 256 км в ч 5 км в ч а время 2 ч 3 ч 4 ч растояниеи не известно

Гость: Гость:

1) автомобиль ехал со скоростью 82км/ч сколько он проедет за 2ч? 2)автомобиль ехал со скоростью 256км/ч сколько он проедет за 3ч? автомобиль ехал со скоростью 5км/ч сколько он проедет за 4ч?