Составь о овтамобиле 3 задачи со скоростью 84км в ч 256 км в ч 5 км в ч а время 2 ч 3 ч 4 ч растояниеи не известно
Математика
Составь о овтамобиле 3 задачи со скоростью 84км в ч 256 км в ч 5 км в ч а время 2 ч 3 ч 4 ч растояниеи не известно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) автомобиль ехал со скоростью 82км/ч сколько он проедет за 2ч? 2)автомобиль ехал со скоростью 256км/ч сколько он проедет за 3ч? автомобиль ехал со скоростью 5км/ч сколько он проедет за 4ч?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Найдите эпитеты в стихотворении Дениса Давыдова "Бородинское поле. Элегия1 Умолкшие холмы, дол некогда кровавый! Отдайте мне ваш день, день веков...
Геометрия
Из точки D ,лежащей внутри угла B,проведены к его сторонам перпендикуляры DA и DB.докажите что если эти перпендикуляры равны что луч BD является би...
Математика