Яйцеклека и сперматозоид по размеру отличаются во много раз. почему?

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Яйцеклетка является самой большой клеткой в организме человека. Её размер составляет 0,1 мм. Сперматозоиды же напротив, намного меньше яйцеклетки, их размер составляет 50-60 мкм. Яйцеклетка имеет сферическую форму и является носительницей наследственных данных предшествующих поколений, а также содержит большой объем питательных веществ. Набор этих веществ позволяет в будущем питать зародыш на первых стадиях жизни. Сперматозоид же несет в себе все элементы отцовской наследственности и в меньшей степени питательные вещества. Возможно, поэтому яйцеклетка является больше сперматозоида. Кроме того, сперматозоиду нужно быть очень активным, для того чтобы оплодотворить яйцеклетку. Поэтому он должен меньше весить, чтобы достигать своей цели, а, следовательно, быть меньше по размеру.