Сколько было племен до казахского ханства

История
Сколько было племен до казахского ханства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1227 году на территории Дешт-и-Кипчака образовалось государство — вассал Золотой Орды —  Синяя Орда ( Улус Орда-Ежена). После отделения от Золотой Орды Синяя Орда в  1361 году стала независимым государством, но после смерти  Барак-хана в  1428 году Синяя Орда распалась на  ханство Абулхаир-хана и  Ногайскую Орду. Оставшаяся земля была поделена между  Мустафой-ханом на юге и  Мухаммед-ханом на север
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