Сколько было племен до казахского ханства
История
Сколько было племен до казахского ханства
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В 1227 году на территории Дешт-и-Кипчака образовалось государство — вассал Золотой Орды — Синяя Орда ( Улус Орда-Ежена). После отделения от Золотой Орды Синяя Орда в 1361 году стала независимым государством, но после смерти Барак-хана в 1428 году Синяя Орда распалась на ханство Абулхаир-хана и Ногайскую Орду. Оставшаяся земля была поделена между Мустафой-ханом на юге и Мухаммед-ханом на север
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