Сколько было племен до казахского ханства

Гость: Гость:

В 1227 году на территории Дешт-и-Кипчака образовалось государство — вассал Золотой Орды — Синяя Орда ( Улус Орда-Ежена). После отделения от Золотой Орды Синяя Орда в 1361 году стала независимым государством, но после смерти Барак-хана в 1428 году Синяя Орда распалась на ханство Абулхаир-хана и Ногайскую Орду. Оставшаяся земля была поделена между Мустафой-ханом на юге и Мухаммед-ханом на север