Площа альфа проходить через катет вс прямокутного трикутника авс. знайдыть кут нахилу катета ав до площини альфа. якщо гіпотенуза ас=10 см і нахилена до даної площини під кутом =30 градусів вс = 2 корінь з 2. площадь альфа про...

Геометрия

Площа альфа проходить через катет вс прямокутного трикутника авс. знайдыть кут нахилу катета ав до площини альфа. якщо гіпотенуза ас=10 см і нахилена до даної площини під кутом =30 градусів вс = 2 корінь з 2. площадь альфа проходит через катет вс прямоугольного треугольника авс. знайдыть угол наклона катета ав к плоскости альфа. если гыпотенуза ас=10 см и наклонена к данной плоскости под углом =30 градусов, вс = 2 корень из 2. Помогите пожалуйста , даю 99 балов)

Автор: Гость