Почему орнамент называют "музыкой для глаз" ,"искусством порядка"?Какую роль он играет в жизни человека и где используется?Какие разновидности орнамента вам известны?

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Почему орнамент называют "музыкой для глаз" ,"искусством порядка"?Какую роль он играет в жизни человека и где используется?Какие разновидности орнамента вам известны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орнамент нередко так называют, подчёркивая при этом его активное эстетическое воздействие на наше эмоциональное восприятие, рождающее различные чувства и множество ассоциаций. Орнамент отвечает потребности нашей культуры видеть и замечать вокруг себя красивое. Ведь орнамент создан по законам гармонии и пропорций, равновесия и симметрии, искусство орнамента отвечало представлениям человека о порядке и соразмерности окружающего мира. орнамент формирует и воспитывает художественный вкус своего зрителя. Виды орнамента: Геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, природный, фантастический, предметный. Также - орнаментные ленты, розетки, сетчатые - т.е. разновидности орнамента по его характеру строения. Орнамент может быть монохромным (одноцветный), полихромным (выполненным в разных цветах). 

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