Из точки D ,лежащей внутри угла B,проведены к его сторонам перпендикуляры DA и DB.докажите что если эти перпендикуляры равны что луч BD является биссектрисой угла ABC2)если луч BD является биссектпмсой угла ABC ,то DA=DB
Геометрия
Из точки D ,лежащей внутри угла B,проведены к его сторонам перпендикуляры DA и DB.докажите что если эти перпендикуляры равны что луч BD является биссектрисой угла ABC2)если луч BD является биссектпмсой угла ABC ,то DA=DB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если речь идет о точке Д, лежащей на биссектрисе угла АВС, то пожалуйста: треугольник АDВ и треугольник ADС имеют по 2 (точнее даже по 3) равных угла (по одному при биссектрисе, по одному при перпендикулярах) и одну общую сторону ВД. Следовательно, эти треугольники равны, и значит, равны соответствующие стороны : ДА=ДС
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