Вове 7 лет а Оле 3 года на сколько лет девочка моложе мальчика. Помогите пожалуйст??!!!

Математика

Вове 7 лет а Оле 3 года на сколько лет девочка моложе мальчика. Помогите пожалуйст??!!!

Автор: Гость