Вове 7 лет а Оле 3 года на сколько лет девочка моложе мальчика. Помогите пожалуйст??!!!
Математика
Вове 7 лет а Оле 3 года на сколько лет девочка моложе мальчика. Помогите пожалуйст??!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3=4 ответ на 4 года моложе
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