1.Расставьте в порядке убывания числа: 1,49;0,37;8,144;3,241;0,04 2.Стороны треугольника рав??ы 2,44см ,3,11 и 5,074см. Найдите его периметр и округлите получившиеся значение до сотых. Спасибоlt;3

Математика

1.Расставьте в порядке убывания числа: 1,49;0,37;8,144;3,241;0,04 2.Стороны треугольника рав??ы 2,44см ,3,11 и 5,074см. Найдите его периметр и округлите получившиеся значение до сотых. Спасибоlt;3

Автор: Гость