1.Расставьте в порядке убывания числа: 1,49;0,37;8,144;3,241;0,04 2.Стороны треугольника рав??ы 2,44см ,3,11 и 5,074см. Найдите его периметр и округлите получившиеся значение до сотых. Спасибоlt;3
Математика
1.Расставьте в порядке убывания числа: 1,49;0,37;8,144;3,241;0,04 2.Стороны треугольника рав??ы 2,44см ,3,11 и 5,074см. Найдите его периметр и округлите получившиеся значение до сотых. Спасибоlt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 8,144; 3,241; 1,49; 0,37; 0,04 2. Р = 2,44 + 3,11 + 5,074 = 10,624 Ответ: 10,62 (округленное)
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