В чем особенность севастопольских рассказов

Литература
В чем особенность севастопольских рассказов
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Гость:
В том что они интересные и поучительные!
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