ПОМОГИТЕ!!! заполните таблицу сказки "Легенда о матерях" ПРОШУ!!! КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!
Литература
ПОМОГИТЕ!!! заполните таблицу сказки "Легенда о матерях" ПРОШУ!!! КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угроза нептуна:я всех вас похороню в пучине морской . пусть ваши сыновья устояли против моей силы на берегу,но в море я порву им руки.привращу в птичек чаек : Решения женщин :думали думали женщины и решили отдать свою силу сыновьям.отдали дочерям Морского царя свою красоту.Действие сыновей: юноши взяв материнскую силу подошли к самому берегу моря . юноши почувствовав крепость в руках и силу в плечах вышли в моря.
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