ПОМОГИТЕ!!! заполните таблицу сказки "Легенда о матерях" ПРОШУ!!! КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!

Гость: Гость:

Угроза нептуна:я всех вас похороню в пучине морской . пусть ваши сыновья устояли против моей силы на берегу,но в море я порву им руки.привращу в птичек чаек : Решения женщин :думали думали женщины и решили отдать свою силу сыновьям.отдали дочерям Морского царя свою красоту.Действие сыновей: юноши взяв материнскую силу подошли к самому берегу моря . юноши почувствовав крепость в руках и силу в плечах вышли в моря.