(5/6-3/8):3/4-(3/8+7/20):9/20

Математика
(5/6-3/8):3/4-(3/8+7/20):9/20
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.03416667, но если округлить то 0.03
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