Система управления в Средневековой Европе "Голландии". Форма небольшого доклада

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Русская литература насчитывает почти тысячелетнюю историю. Это одна из Старейших литератур Европы. Её начальный, или древнейший, период длился более семи столетий, с 11 по 17 век, и имел специфические черты, присущие средневековью, выражавшиеся, прежде всего, в мировоззренческой основе литературы и её рукописном характере.Литература на Руси появилась во второй половине 10 века с распространением христианства и славянской письменности. Христианство – письменная религия. Возникновение и развитие письменности обусловлено потребностью в изложении и распространении христианского вероучения. С одной стороны, переводная литература дала толчок развитию оригинальной древнерусской литературы, с другой её возникновение было в значительной степени подготовлено высоким уровнем развития устного народно – поэтического словесного творчества – сказок, былин, песен и т. д. Но в отличие от фольклора, литература формировалась иным типом мышления, на иной эстетической основе. Фольклор – результат творчества широких народных масс. Его среда обетования была гораздо шире среды обетования литературы. Литература – продукт деятельности не всей, а только образованной части общества.Как область умственной деятельности, средневековая литература тесным образом была связана с философско – мировоззренческими представлениями писателей, выражая их прямо или отражая опосредованно. Для древнерусской литературы эта связь была тем более сильна, что в средневековый период художественный метод отражения бытия, присущий литературе, не существовал обособленно от научно – познавательного метода по причине синкретизма средневекового личностного и общественного сознания. В результате развитие литературы было тесным образом связано с развитием философскомировоззренческой мысли Древней Руси. При периодизации литературного процесса необходимо не только исходить из смены и взаимоотношений исторических событий и эпох, но и учитывать процесс развития мировоззрения в Древней Руси, не забывая о теснейшей связи этих двух процессов. В этой связи необходимо рассмотреть философско – мировоззренческие представления Древней Руси 10 – 17 вв., отражение взглядов в литературе и влияние их на развитие литературного процесса средневековья.Миры видимый и невидимый в сознании книжно – образованных людей 10 – 13 вв., к которым относились и писатели, составляют сотворённую Богом Вселенную. В центре неё находится сам Творец. Оттуда взирает он на сотворённый мир и правит им. Его взор на мир – из центра мироздания, из глубины иконы, отразили иконописцы в обратной перспективе икон. Человек, стоящий перед иконой и общающийся через неё с Богом, был последним в ряду творений. В момент молитвы он составляет с ней целое, как бы «замыкает» икону. Благодаря обратной перспективе на человека обращён идущий из глубины иконы взгляд Создателя.