Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишням. Когда он проехал 36 км, то ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен.

Математика

Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишням. Когда он проехал 36 км, то ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен.

Автор: Гость