Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишням. Когда он проехал 36 км, то ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен.
Математика
Барон Апельсин отправился в поместье к графиням Вишням. Когда он проехал 36 км, то ему осталось проехать на 17 км больше. Найди расстояние между поместьями барона Апельсина и графинь Вишен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние=36(км)+17(км)=53(км)
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