Просклоняйте слово зелёная травка, весеннее солнце, сухие ветки)плизззз( можете б??стро

Русский язык
Просклоняйте слово зелёная травка, весеннее солнце, сухие ветки)плизззз( можете б??стро
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п зелёная травка Р.п.зелёной травки Д.п.зелёной травке В.п.зелёную травку Т.п.зелёной травкой П.п.о зелёной травке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лесная ягода писмено просклоняйте
Ответить
Математика
1)сколько трёхзначных чисел. можно составить из цифр 3,4 и 5,если каждую из них разре??ается использовать один раз? 2) продаются воздушные шарики п...
Ответить
Информатика
Разрешающая способность экрана 1280*1024 изображение 4 цветное какой минимальный объ??м видеопамяти в кбайтах необходим для хранения изображения
Ответить
Алгебра
Сравните: 1\6 К180 и 1\4 К144 1\5 К100 1\5 К75 \ это дробь "К" это корень
Ответить
Математика
Маленький гном забыл код замка от двери в свою пещеру.Он помнит,что код состоит из 4 цуфр 1,2,3,4,и уже попробовал 4 варианта:3421,4123,3214,2134,н...
Ответить