Просклоняйте слово зелёная травка, весеннее солнце, сухие ветки)плизззз( можете б??стро
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Просклоняйте слово зелёная травка, весеннее солнце, сухие ветки)плизззз( можете б??стро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п зелёная травка Р.п.зелёной травки Д.п.зелёной травке В.п.зелёную травку Т.п.зелёной травкой П.п.о зелёной травке
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