На сретенье капель-урожай на пшеницу что это

Окружающий мир
На сретенье капель-урожай на пшеницу что это
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